L'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir tiré sur des civils dans une ville du front

Le bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête sur de potentiels tirs attribués à l'armée russe sur des civils dans une ville de l'est, théâtre de combats entre les forces de Kiev et de Moscou.

Les services du procureur ont déclaré enquêter sur "des tirs sur une voiture civile" et de possibles "meurtres de civils" à Selydové, dans la région de Donetsk.

Jeudi, des soldats russes "auraient tiré à l'arme automatique sur une voiture civile dans la localité", a dit le bureau du procureur. Deux civils se trouvaient à l'intérieur et l'un d'eux a été blessé avant d'être secouru par des soldats ukrainiens, selon cette même source.

La vidéo filmée par drone, dont des captures d'écran ont été partagées par le bureau du procureur, montre une personne se précipitant hors d'une voiture, avant d'en faire le tour et d'en ouvrir une portière. Dans un sous-titre, on peut lire que le véhicule s'est retrouvé "sous le feu ennemi".

Deux soldats retirent ensuite de la voiture une personne manifestement blessée pour l'évacuer vers un bâtiment voisin.

Les troupes russes, à l'offensive dans l'est de l'Ukraine, sont très récemment entrées dans Selydové et les combats font depuis rage dans cette ville, déjà très endommagée par les frappes et abandonnée par une grande partie de sa population.

Selydové se trouve à une quinzaine de kilomètres de Pokrovsk, un centre urbain et noeud logistique de l'armée ukrainienne, dont les forces russes sont déterminées à s'emparer.