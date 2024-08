L'Ukraine reçoit enfin ses premiers avions F-16

Cette annonce intervient alors que la situation reste tendue sur le front. L'Ukraine a annoncé dimanche l'évacuation des enfants et de leurs parents de plusieurs localités dans la région de Donetsk (est), proches de zones où la Russie a revendiqué de nouvelles avancées ces derniers jours.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, Kiev plaidait pour que lui soient livrés des F-16 dans l'espoir de mettre fin à la domination russe dans les airs et mieux protéger ses villes et ses troupes contre les bombardements incessants.

Sergei SUPINSKY

"Nous avons mené des centaines de réunions et négociations" avec les alliés pour obtenir ces avions et renforcer la défense aérienne du pays et "nous avons souvent entendu les mots +c'est impossible+ en réponse", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une cérémonie dans un lieu tenu secret en Ukraine.

"Maintenant c'est la réalité, la réalité dans notre ciel. Des F-16 sont en Ukraine", s'est-il félicité. "Je suis fier de nos gars qui (...) ont déjà commencé à les utiliser pour notre pays".