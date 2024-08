L'Ukraine se dote d'une loi interdisant l'Eglise orthodoxe liée à la Russie

Une décision "historique" selon des députés ukrainiens et aussitôt dénoncée par la Russie mais qui est aussi largement symbolique, car sa mise en application risque de prendre des mois, voire des années.

Le Parlement ukrainien a voté mardi en dernière lecture un projet de loi prévoyant l'interdiction de l'Eglise orthodoxe liée au patriarcat de Moscou, souvent considérée comme un relais d'influence du Kremlin, après deux ans et demi d'invasion russe de l'Ukraine.

L'Eglise concernée par cette décision était jadis la plus populaire en Ukraine, un pays dont la grande majorité des habitants sont orthodoxes. Mais elle a perdu ces dernières années de nombreux fidèles à mesure que le sentiment national ukrainien gagnait en popularité face à l'ex-puissance dominante russe.

Selon les services de sécurité ukrainiens (SBU), plus de 100 prêtres de cette Eglise ont fait l'objet de procédures pénales depuis 2022, dont 26 ont été condamnés par les tribunaux.

La branche qui dépendait du patriarcat de Moscou avait rompu ses relations avec ce dernier quelques mois plus tard, en mai 2022. Les autorités ukrainiennes considèrent toutefois qu'elle est toujours sous influence russe et ont multiplié les mesures judiciaires à son encontre.

Ce processus s'est accéléré avec la création en 2018 d'une Eglise orthodoxe ukrainienne indépendante, puis, plus encore, avec le début en février 2022 de l'offensive russe en Ukraine, ouvertement soutenue par le patriarche russe Kirill.

- Colère de Moscou -

Des médias assurent que l'Eglise liée à la Russie compte toujours quelque 9.000 paroisses en Ukraine contre 8.000 à 9.000 pour sa rivale indépendante.

La nouvelle loi ouvre la possibilité d'interdire à terme les diocèses et les paroisses en Ukraine de la première.

Sergei SUPINSKY

Son vote s'inscrit dans le cadre de la politique de Kiev visant à mettre fin à plus de 300 ans de tutelle religieuse russe, qui s'est intensifiée depuis l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, suivie du conflit armé dans le Donbass (est de l'Ukraine) instigué par la Russie il y a dix ans.

Le texte adopté en première lecture en octobre dernier a été voté mardi par 265 députés, le minimum requis étant de 226.

Son parcours au Parlement n'a pourtant pas été facile, en raison, selon des médias d'opposition, de députés considérés comme prorusses mais aussi de certains de leurs collègues du parti présidentiel, réticents.

Sans surprise, la Russie a aussitôt dénoncé la mesure.

"Il s'agit d'un acte illégal qui constitue la violation la plus flagrante des principes fondamentaux de la liberté de conscience et des droits de l'homme", a accusé le porte-parole de l'Eglise orthodoxe russe, Vladimir Legoïda, sur Telegram.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a quant à elle dénoncé une décision ayant pour but de "détruire l'orthodoxie canonique et véritable et d'apporter à sa place un substitut, une fausse Eglise".

- Influence en déclin -

Selon des médias, l'application de cette loi risque de prendre beaucoup de temps car l'interdiction de chaque paroisse ou diocèse doit être entérinée par un tribunal.

Sergei SUPINSKY

Devant le célèbre monastère de la Laure des Grottes de Kiev, où se trouvait jadis le siège de cette Eglise et où plusieurs dizaines de ses moines habitent toujours, une poignée de fidèles priaient mardi sous un soleil de plomb.

Une femme présente parmi eux, Svetlana, avoue s'inquiéter de cette interdiction. "J'ai été baptisée et je me suis mariée dans cette église" explique-t-elle.

"Si l'église ferme, les gens continueront à prier dans les rues, nous installerons peut-être des tentes", ajoute cette fidèle de 56 ans.

Igor, un musicien de 21 ans, est d'un avis contraire. "Je soutiens totalement cette interdiction", lance-t-il, accusant cette Eglise d'être de facto "un service spécial du Kremlin".

Selon un sondage réalisé en 2023 par l'Institut international de la sociologie de Kiev, 66% des Ukrainiens étaient alors favorables à l'interdiction de l'Eglise liée à Moscou.

Par ailleurs, 54% des Ukrainiens s'identifiaient à l'Eglise indépendante et seuls 4% avec celle soumise au Patriarcat russe, d'après une étude d'opinion effectuée par la même organisation en 2022 contre respectivement 42% et 18% l'année précédente.