L'Ukraine visée par des frappes russes massives pour la 2e journée consécutive

Moscou a lancé 91 engins, a annoncé l'armée ukrainienne, qui dit avoir abattu 60 drones suicide "Shahed" et 5 missiles de différents types.

L'Ukraine a essuyé de nouvelles frappes russes qui ont fait au moins quatre morts dans la nuit de lundi à mardi, au lendemain d'une des attaques les plus "massives" depuis le début du conflit.

"Les opérations de secours sont en cours sur les sites des frappes et des chutes de débris", a assuré Volodymyr Zelensky.

Les quatre morts ont été enregistrées dans les régions de Zaporijjia et de Kryvyï Rig, dans le sud-est de l'Ukraine.

"Les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis en toute impunité", a-t-il ajouté, accusant Moscou d'avoir visé "les civils et les infrastructures".

"Malheureusement, malgré le travail efficace de notre défense aérienne, quatre personnes ont été tuées et 16 blessées", a dit mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram.

"L'ennemi a lancé la plus grande attaque de missiles et de drones contre le réseau électrique ukrainien depuis le début de la guerre", a commenté mardi Ukrenergo, la compagnie nationale d'énergie, à propos de ces bombardements.

Ces bombardements ont fait au moins quatre morts et obligé les autorités à imposer des coupures de courant d'urgence.

Lundi, des habitants de Kiev s'étaient réfugiés par centaines dans les souterrains pour se protéger de frappes "massives" de missiles et drones russes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.

Mardi matin, certains quartiers de Kiev étaient toujours sans électricité.

DETK, le principal fournisseur d'énergie du pays, a prévenu lundi sur Telegram que des coupures d'électricité étaient à prévoir toute la journée de mardi dans les grandes villes de Kiev, Dnipro, Odessa ainsi que dans la région de Donetsk, où se trouve le front de l'Est.

Quinze régions avaient été ciblées lundi par les bombardements russe qui, selon l'Ukraine, ont impliqué quelque 236 missiles et drones. L'armée ukrainienne assure avoir abattu 201 d'entre eux.

Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement les infrastructures énergétiques de son voisin, y forçant les autorités à rationner l'électricité.

- Nouvelle incursion ukrainienne? -

Mardi matin, le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a par ailleurs dit avoir reçu des informations faisant état d'une tentative d'incursion des forces armées ukrainiennes.

"Des informations affirment que l'ennemi essaye de franchir la frontière de la région de Belgorod. Selon le ministère russe de la Défense, la situation à la frontière reste difficile, mais sous contrôle", a indiqué le gouverneur Viatcheslav Gladkov, sur son compte Telegram.

Selon la chaîne Telegram russe MASH, réputée proche des autorités, des militaires ukrainiens essayent d'entrer dans la région via la localité de Nekhoteevka, où des combats sont en cours.

A la peine sur le front de l'Est face à des troupes russes plus nombreuses et mieux équipées, l'Ukraine a lancé le 6 août une offensive surprise, toujours en cours, sur la région frontalière russe de Koursk, voisine de celle de Belgorod.

Pour Kiev, il s'agit notamment de créer une "zone tampon" pour se protéger des attaques russes contre le territoire ukrainien et compenser le manque de portée des munitions mises à sa disposition par ses alliés occidentaux.

Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à autoriser son pays à utiliser leurs armes à longue portée sur le sol russe, ce qu'ils refusent pour l'heure.

Parallèlement, l'armée russe a revendiqué mardi la conquête d'une nouvelle localité dans la direction de Pokrovsk, se rapprochant de cette ville minière ukrainienne, noeud logistique important du front de l'Est qui demeure l'épicentre des combats.

Dans la région orientale de Donetsk, les autorités avaient décidé lundi d'élargir les évacuations aux alentours de Kostiantynivka, située à une quinzaine de kilomètres de la ligne de front, en raison de la "détérioration des conditions de sécurité".