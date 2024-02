Lula "persona non grata" en Israël après ses propos sur la guerre à Gaza

"J'ai informé le président Lula qu'il est persona non grata en Israël jusqu'à ce qu'il s'excuse et retire ses propos", a déclaré M. Katz lors d'une visite au mémorial de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem, où il avait convoqué l'ambassadeur brésilien en Israël après ces déclarations.

"Les propos tenus par le président brésilien Lula lorsqu'il a comparé la juste guerre de l'État d'Israël contre le Hamas, qui a assassiné et massacré des Juifs, à Hitler et aux nazis sont une honte et une attaque antisémite grave contre le peuple juif et l'État d'Israël", a déclaré M. Katz lors de cette cérémonie, à laquelle l'AFP a assisté.

Le porte-parole du gouvernement Eylon Levy a abondé en ce sens lundi, lorsqu'il a dénoncé, lors d'un point de presse, "les auteurs d'un vrai génocide, les escadrons de la mort du Hamas qui ont brûlé vives des familles entières, les ont incinérées et les ont réduites en cendres humaines le 7 octobre".

"Nous ne tolérerons pas que des dirigeants du monde entier tentent de donner au Hamas une couverture politique ou juridique", a-t-il ajouté.