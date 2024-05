L'ULB portera plainte pour des violences lors de l'occupation en soutien à la Palestine

"Le service de sécurité est immédiatement intervenu et le calme est revenu. Mais des plaintes seront déposées parce qu'il y a eu des actes de violence, et notamment à l'égard du président" de l'Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB). "Et ça, je ne peux pas le tolérer", a souligné Mme Schaus.

Selon le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), le président de l'UEJB, Gad Deshayes, a été roué de coups et insulté.