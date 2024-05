L'ULB suspend ses accords et projets de recherche avec les universités israéliennes

Ce boycott académique intervient alors qu'une centaine d'étudiants occupent depuis le 7 mai dernier un bâtiment du campus du Solbosch. Avec cette occupation, qui s'inscrit dans le mouvement international universitaire de soutien avec le peuple palestinien, les étudiants souhaitent exiger de leur alma mater qu'elle prenne une position "claire" sur la guerre menée par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza et qu'elle cesse toute forme de coopération avec les universités et entreprises israéliennes.

En ligne de mire des revendications étudiantes, la collaboration avec l'université israélienne de technologie Technion, "impliquée dans le développement de technologies militaires". Les collaborations avec l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Institut Weizmann des Sciences sont quant à elles considérées comme un "renforcement direct des structures de colonisation".

"La décision du Conseil académique ne fait, en aucun cas, obstacle aux collaborations académiques et scientifiques individuelles avec des chercheurs des universités israéliennes et palestiniennes et ce, jusqu'à nouvel ordre", a ajouté l'administration universitaire. "Sauf respect des conditions énoncées, aucun nouvel accord ou projet institutionnel avec les universités israéliennes et palestiniennes ne sera initié", a-t-elle conclu.