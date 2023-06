L'un des pères fondateurs de l'IA exhorte les gouvernements à agir contre ses "dangers"

Cet ingénieur a fait parler de lui en mai lorsqu'il a démissionné de son poste chez Google pour "pouvoir parler des dangers de l'IA" plus librement, quelques mois après le lancement très remarqué d'une nouvelle version de ChatGPT, logiciel d'IA génératrice de contenus.

L'expert s'exprimait mercredi devant une audience fournie lors de la conférence technologique Collision de Toronto, qui rassemble plus de 30.000 entrepreneurs, investisseurs et professionnels du milieu, pour la plupart intéressés par cette innovation et peu disposés à écouter les mises en garde à son sujet.

"Avant que l'IA ne devienne plus intelligente que nous, je pense que les personnes qui la développent devraient être incitées à s'acharner à comprendre comment elle pourrait essayer de prendre le contrôle", a déclaré Geoffrey Hinton.

"A l'heure actuelle, pour 99 personnes très intelligentes qui essaient d'améliorer l'IA, il y en a seulement une qui essaie de trouver comment l'empêcher de prendre le pouvoir", a-t-il regretté, plaidant une nouvelle fois pour une prise en compte sérieuse des risques soulevés par cette technologie.