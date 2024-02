L'une des deux candidates à la présidentielle sénégalaise se retire

L'une des deux femmes candidates à la présidentielle reportée au Sénégal a annoncé lundi se retirer de la course en raison d'informations sur sa double nationalité franco-sénégalaise.

Gynécologue active auprès de la société civile, Rose Wardini faisait partie des 20 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel pour participer à la présidentielle initialement prévue le 25 février et reportée par le président Macky Sall.

Convoquée par la police début février à la suite de révélations sur les réseaux sociaux de sa double nationalité franco-sénégalaise supposée, elle a été retenue 48 heures avant de pouvoir repartir.

Le Conseil constitutionnel avait rejeté la candidature de Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président Aboulaye Wade, pour cause de double nationalité française et sénégalaise.