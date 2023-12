L'Unicef inquiète des risques de choléra à Gaza

Cette situation a un impact dramatique, les enfants étant davantage sensibles à la déshydratation, la diarrhée et aux effets de la malnutrition, insiste l'Unicef. Les risques d'épidémies ont en outre encore été renforcés par les pluies et inondations de la semaine dernière.

Les cas de diarrhée sont déjà vingt fois plus élevés que la moyenne chez les enfants de moins de cinq ans. La gale, les poux, la varicelle et les éruptions cutanées prolifèrent, et plus de 160.000 infections respiratoires ont déjà été enregistrées.

"L'accès à l'eau potable est une question de vie ou de mort", résume Catherine Russell, directrice exécutive de l'Unicef. "Le matériel et les provisions que nous avons pu acheminer à Gaza sont très loin d'être suffisants." L'organisation plaide à nouveau pour l'ouverture en urgence d'un accès humanitaire.