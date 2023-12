L'Unicef lance un appel aux dons de 9,3 milliards de dollars pour 2024

L'Unicef a lancé mardi un appel aux dons de 9,3 milliards de dollars pour venir en aide en 2024 à plus de 90 millions d'enfants victimes de conflits et de catastrophes climatiques dans le monde.

"Des millions d'enfants continuent à subir des crises humanitaires de plus en plus complexes et à large échelle, et qui sollicitent de plus en plus nos ressources", a commenté la patronne de l'agence onusienne Catherine Russell dans un communiqué, alors que tous les humanitaires peinent à financer des besoins grandissants aux quatre coins du monde.

"Les enfants ne devraient pas avoir à payer de leur vie et de leur avenir. Ils doivent avoir un accès constant aux services de base, que ce soit la santé, l'eau potable, l'hygiène ou l'éducation", a-t-elle ajouté.