L'unité face à Israël "plus que jamais nécessaire", dit le président iranien

L'unité des "forces de la résistance" est "plus que jamais nécessaire" face à Israël, a déclaré jeudi Ebrahim Raïssi, au deuxième jour de sa visite à Damas, la première d'un président iranien en Syrie depuis 2010.

"Aujourd'hui plus que jamais, l'unité et la cohésion des forces de la résistance, de la région et du monde islamique sont nécessaires pour accélérer la défaite du régime sioniste", a souligné M. Raïssi lors d'une rencontre avec un groupe de "Commandants de la résistance palestiniens" au palais présidentiel à Damas, dans un contexte de réchauffement diplomatique régional, selon l'agence officielle iranienne IRNA.

L'"axe de la résistance" est le terme employé pour évoquer les mouvements palestiniens, libanais, syriens et autres, opposés à Israël et proches de l'Iran qui leur fournit un soutien financier et logistique.