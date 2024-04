L'université Columbia et des étudiants négocient l'évacuation d'un campement pro-palestinien

Après une nuit tendue, l'université Columbia de New York et des étudiants pro-palestiniens sont tombés d'accord mercredi pour négocier encore deux jours avant une éventuelle évacuation totale d'un campement sur le campus, vent debout contre à la guerre à Gaza.

La colère reste vive dans certaines universités américaines -- et surtout à New York -- après qu'à l'appel de leurs dirigeants, la police a interpellé nombre d'étudiants opposés au conflit qui ravage le territoire palestinien, dénonçant le soutien militaire et diplomatique des Etats-Unis à Israël et défendant le sort des Palestiniens.