L'UNRWA déplace son centre pour les réfugiés au sud de la bande de Gaza

"L'UNRWA a relocalisé son centre des opérations et ses équipes internationales au sud de Gaza pour poursuivre ses opérations humanitaires et soutenir les réfugiés palestiniens", a rapporté l'agence des Nations unies via le réseau social X (ex-Twitter). "Nous exhortons les autorités israéliennes à protéger tous les civils dans les refuges de l'UNRWA, y compris les écoles", a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée de vendredi, l'armée israélienne a donné l'ordre d'évacuer dans les 24 heures 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud. L'armée israélienne a confirmé jeudi se préparer à une manœuvre terrestre sur la bande de Gaza, mais rien n'a encore été décidé, a tempéré par la suite un porte-parole militaire.