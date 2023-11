Macron dans le Pas-de-Calais, où une nouvelle montée des eaux est attendue

"Le chef de l'État exprimera son soutien et celui de la Nation toute entière aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs ainsi qu'à l'ensemble des forces de secours mobilisées", a annoncé l'Elysée lundi.

Le président Emmanuel Macron se rend mardi dans le Pas-de-Calais, meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d'inondations dévastatrices, et dont les habitants se préparent à une nouvelle montée des eaux après quelques jours d'accalmie.

Emmanuel Macron, attendu à 11H30, sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire.

Le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record le 7 novembre et des précipitations intenses jeudi et vendredi, reste mardi en vigilance jaune pour vent, pluie-inondation et vagues-submersion.

Les sept rivières du département surveillées par Vigicrues sont en vigilance orange crues, la Liane, la Lys amont et la Lawe-Clarence ayant rejoint dans le bulletin de 22H00 la Canche, la Lys plaine, la Hem et l'Aa.