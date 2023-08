Macron invite officiellement les partis le 30 août, "une main tendue loyalement"

Le président Emmanuel Macron a officiellement invité les partis politiques représentés au Parlement à une réunion le 30 août, "une main tendue loyalement" afin de bâtir "ensemble" des textes législatifs et d'ouvrir la voie, "le cas échéant", à des referendums.

Le chef de l'Etat précise ainsi son initiative politique d'ampleur annoncée au milieu de l'été. Les discussions, une après-midi et un dîner, porteront sur "la situation internationale et ses conséquences pour la France", "l'efficacité de l'action publique" y compris de nouvelles pistes de décentralisation et de réformes institutionnelles et "la cohésion de la Nation", selon un courrier rendu public samedi.