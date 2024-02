Macron à Netanyahu: le bilan à Gaza est "intolérable"

Le président français Emmanuel Macron a dit mercredi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les opérations israéliennes à Gaza "devaient cesser" car "le bilan humain et la situation humanitaire" sont "intolérables", a rapporté l'Elysée.

Dans un appel téléphonique, il a "exprimé l'opposition ferme de la France à une offensive israélienne à Rafah, qui ne pourrait qu'aboutir à un désastre humanitaire d'une nouvelle magnitude, comme à tout déplacement forcé de populations, qui constitueraient des violations du droit international humanitaire et feraient peser un risque supplémentaire d'escalade régionale".

Et il a insisté sur "l'extrême urgence qu'il y avait à conclure, sans plus de délai, un accord sur un cessez-le-feu qui garantisse enfin la protection de tous les civils et l'entrée massive de l'aide d'urgence."