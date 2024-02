Macron prêt à travailler avec l'Arabie saoudite à la paix au Proche-Orient

"La France est prête à travailler aux côtés du Royaume d'Arabie saoudite (..) pour endiguer l'extension du conflit dans la région et travailler aux conditions d'une paix durable au Proche-Orient", a souligné la présidence française.

Mercredi, le président français a par ailleurs vanté les mérites du projet de corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), jugeant son "déploiement plus que jamais pertinent au regard de l'instabilité grandissante en mer Rouge".

Ce corridor est conçu comme une alternative aux Nouvelles routes de la soie chinoises, les liaisons maritimes et ferroviaires reliant économiquement la Chine à l'Europe, et vise à stimuler les relations commerciales entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe.

Depuis novembre, les rebelles Houthis disent viser les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, en "solidarité" avec les Palestiniens de la bande de Gaza, en proie à la guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Leurs attaques ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage par cette zone où transite 12% du commerce mondial.