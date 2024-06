Macron s'exprimera sur les européennes et l'international aux 20H00 de TF1 et France 2 jeudi

Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera sur les élections européennes et la situation en Ukraine et à Gaza dans les journaux de 20H00 de TF1 et France 2 en direct de Caen jeudi, ont annoncé les chaînes dimanche.

"À l'occasion des 80 ans du débarquement en Normandie et à quelques jours des élections européennes, Emmanuel Macron sera en direct depuis Caen, où le chef de l'Etat participe à plusieurs cérémonies commémoratives. Il reviendra sur ces sujets ainsi que sur l'actualité internationale en Ukraine et à Gaza", ont précisé ces deux chaînes dans un communiqué commun.