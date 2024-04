Macron, Sissi et Abdallah II demandent un cessez-le-feu "immédiat"dans une tribune commune

Les présidents français Emmanuel Macron, égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé lundi à un cessez-le feu "immédiat" et une libération de "tous les otages" à Gaza et mis en garde Israël contre les "conséquences dangereuses" d'une offensive à Rafah.

"La guerre à Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne doivent cesser immédiatement", écrivent-ils dans une tribune parue dans quatre journaux, français (Le Monde), américain (Washington Post), jordanien (Al-Raï) et égyptien (Al-Ahram).

"Une telle offensive ne fera qu'accroître les pertes humaines et les souffrances, aggraver le risque et les conséquences d'un déplacement forcé massif de la population de Gaza et entraîner une menace d'escalade dans la région", avertissent les dirigeants français, égyptien et jordanien.