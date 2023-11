Madagascar: Rajoelina parie sur une victoire "au premier tour"

Pas l'ombre d'un doute ne plane sur son expression lorsqu'il lâche: "Je vais gagner, c'est sûr, et au premier tour". Andry Rajoelina, président sortant et candidat à sa réélection à Madagascar, compte sur un fort soutien populaire et Dieu pour remporter un second mandat jeudi.

Visiblement éreinté après une dernière tournée de campagne au cours du weekend, le candidat de 49 ans, devenu le plus jeune plus chef d'Etat africain il y a une quinzaine d'années, a la voix cassée lors de cet entretien au milieu de la nuit avec l'AFP.