Madonna se prépare à donner le concert le plus monumental de sa carrière, à Rio: voici les chiffres délirants derrière ce show

Ce sera le bouquet final de sa tournée "Celebration Tour", à la gloire de ses 40 ans de succès. Rétablie après ses ennuis de santé qui avaient affolé ses fans l'an dernier, la chanteuse américaine de 65 ans est arrivée lundi à Rio après plus de 80 concerts en Europe, aux Etats-Unis et au Mexique.

"Welcome, Queen": sur des affiches, le message de bienvenue est adressé à la seule et unique "reine de la pop". Samedi, sur la mythique plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, Madonna donnera un concert géant et gratuit.

Trois avions et 270 tonnes de matériel ont débarqué avec elle, selon la production. Comme il se doit pour une star de son calibre, elle a établi ses quartiers au légendaire Copacabana Palace, relié pour l'occasion par une passerelle à la plage où a été montée une gigantesque scène de 800 m2. Le "show" s'annonce comme le plus monumental de sa carrière. Face à la scène, les organisateurs prévoient de rassembler sur "la plus grande piste de danse du monde" jusqu'à 1,5 million de spectateurs, chiffre que n'ont atteint par le passé sur la même plage que les Rolling Stones, en 2006.

La mairie se frotte les mains, faisant valoir que le concert générera 293 millions de réais (53 millions d'euros) pour l'économie locale, soit 30 fois plus que les investissements consentis.

L'arrivée de 150.000 étrangers par vols spéciaux est attendue, et l'occupation hôtelière approche les 100%. "Ce sera sans aucun doute l'un des plus grands événements internationaux de Rio: il stimulera notre économie et attirera des touristes du Brésil, d'Amérique latine et du monde entier", s'enthousiasme la secrétaire au Tourisme de la mairie, Daniela Maia.