"Magnifique": une cosmonaute russe raconte son voyage avec SpaceX

La seule cosmonaute russe en activité, Anna Kikina, a décrit jeudi une "ambiance magnifique" pendant son séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la mission Crew-5 de l'entreprise américaine SpaceX.

Cinquième femme russe cosmonaute professionnelle à être allée dans l'espace et première cosmonaute de son pays à avoir volé avec Space-X, Mme Kikina est revenue sur Terre le 12 mars avec le Japonais Koichi Wakata et les Américains Nicole Mann et Josh Cassada, après cinq mois passés à bord de l'ISS.