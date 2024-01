Malgré son alunisseur détruit, Astrobotic confiant pour sa prochaine mission

"Je suis plus confiant que jamais que notre prochaine mission sera un succès et se posera sur la surface de la Lune", a déclaré en conférence de presse le patron de la société, John Thornton, soulignant tous les défis que ses équipes avaient "surmontés".

Mais "après cette anomalie, nous avons connu victoire sur victoire, en montrant que le vaisseau fonctionnait dans l'espace" malgré la fuite, et en permettant aux expériences scientifiques à bord, notamment celles de la Nasa, de récupérer des données.

Un moment "difficile", a reconnu le patron d'Astrobotic, expliquant que le problème était probablement lié à une valve défaillante et qu'une enquête approfondie serait menée.

Une fuite de carburant avait rapidement été identifiée sur l'alunisseur Peregrine après son décollage en début de semaine dernière, ne permettant plus à l'appareil de tenter un alunissage.

Viper devra permettre d'en apprendre plus sur l'origine et la répartition de l'eau sous forme de glace présente dans cette région, afin de déterminer comment elle pourrait être exploitée pour de futures missions.

Le décollage est prévu en novembre. L'alunisseur d'Astrobotic devant transporter le rover Viper jusqu'à la Lune est nommé Griffin, et est environ trois fois plus gros que Peregrine.

Viper est "très sophistiqué et coûteux", a souligné Joel Kearns, haut responsable à la Nasa. "Donc nous voulons être sûrs que nous comprenons vraiment la cause et les facteurs ayant contribué à ce qui est arrivé à Peregrine."

Et "si nous devons modifier nos plans pour Griffin (...), nous le ferons", a-t-il ajouté.

La Nasa a passé contrat avec plusieurs entreprises pour l'envoi de matériel et technologies sur la Lune -- un programme baptisé CLPS. Le but est d'étudier l'environnement lunaire en vue du retour d'humains sur sa surface, pour un coût moindre que si l'agence développait ces missions elle-même de bout en bout.

Une autre entreprise américaine sélectionnée pour ce programme, Intuitive Machines, tentera à son tour d'alunir très bientôt: elle doit décoller mi-février au plus tôt, avec une fusée de SpaceX.

Une troisième entreprise américaine, Firefly Aerospace, doit elle aussi tenter l'aventure cette année.