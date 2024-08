Mali: 14 morts dans une collision entre un car et un camion

Une collision entre un car et un camion jeudi dans le centre du Mali a fait 14 morts et 29 blessés, dont neuf dans un état grave, a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué.

Il "résulte de la collision entre un car de la compagnie +Vis-à-vis transport+, qui partait de Fana pour Bamako et un camion remorque, circulant dans le sens inverse", a-t-il indiqué, sans plus de détails.

Toutes les victimes ont été transportées au centre de santé de référence de Fana.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, selon le ministère.

Les accidents de la route sont fréquents au Mali et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules et à des défaillances humaines.

Seize personnes ont été tuées fin juillet dans une collision entre deux bus dans le centre du Mali.