Mali: au moins 18 civils tués par des hommes armés dans le centre

"Des jihadistes ont tiré sur les villageois à trois kilomètres de Diallassagou. Le bilan provisoire est de 18 morts et 21 blessés", ont dit à l'AFP trois habitants du village. L'incident a été confirmé par une source policière et un élu local qui ont donné chacun un bilan de 19 morts et ont respectivement mis en cause des "terroristes" et des "hommes armés".

Le Mali est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire et politique profonde nourrie par le jihadisme, les violences des groupes armés et les revendications indépendantistes au nord.