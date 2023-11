Mali: HRW accuse jihadistes et armée de nouvelles exactions contre les civils

Human Rights Watch affirme dans un nouveau rapport que les djihadistes et les soldats maliens associés à des membres présumés du groupe Wagner ont tué au moins 175 civils, dont de nombreux enfants, au cours de cinq opérations entre avril et septembre au Mali.

Les soldats maliens et des hommes supposés appartenir à la société paramilitaire Wagner ont tué 40 civils dans trois opérations, dit-elle.

Ce rapport est fondé sur des entretiens téléphoniques menés avec 40 personnes entre août et septembre, dit-elle. Ilaria Allegrozzi, chercheuse à HRW, a précisé que les chiffres rapportés ne concernaient que les cinq cas sur lesquels HRW s'est penché précisément et que le nombre de civils tués au cours de la période au Mali, pays en proie depuis 2012 au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle, pourrait être beaucoup plus élevé.

HRW dit avoir envoyé ses conclusions au gouvernement, sans obtenir de réponse. L'AFP n'a pu obtenir de réaction des autorités.