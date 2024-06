Mali: la CPI rend public un mandat d'arrêt contre un des principaux jihadistes au Sahel

Iyad Ag Ghaly, dont l'âge n'est pas précisé, est l'un des plus importants jihadistes maliens et sahéliens et l'un des principaux acteurs de la crise sécuritaire dans laquelle est plongé le Sahel depuis 2012.

Il dirige le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda, qui opère au Mali, au Burkina Faso et au Niger et est accusé d'innombrables attaques contre les armées nationales et d'exactions contre les populations civiles.

Chef rebelle touareg radicalisé, aussi connu comme "Abou Fadl", il avait fondé en 2012 le groupe Ansar Dine qui a envahi et occupé Tombouctou.

Les crimes visés sont notamment des meurtres (y compris de soldats), des viols, de l'esclavage sexuel, de la torture, ainsi que "des attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques".