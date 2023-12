Mali: la mission de l'ONU Minusma clôt officiellement 10 ans de présence

La fermeture met fin à un engagement commencé en 2013 face à la propagation de violences qui menaçaient la stabilité d'un Etat pauvre et fragile. Elles ont depuis gagné le centre du pays et les voisins sahéliens du Burkina Faso et du Niger, faisant des milliers de morts.

Avec plus de 180 membres tués dans des actes hostiles essentiellement perpétrés par les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, la Minusma est la mission de paix de l'ONU la plus durement touchée ces dernières années. Ses effectifs ont tourné autour des 15.000 soldats et policiers venus d'une multitude de pays.

Malgré les pertes humaines et un engagement financier considérable, la Minusma a fait l'objet de vives critiques d'une partie des Maliens, qui dénonçaient son incapacité à juguler la crise.

Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a fini par demander en juin le départ "sans délai" de la Minusma. Il a proclamé "l'échec" de la mission et affirmé qu'elle n'était pas la solution mais faisait "partie du problème".