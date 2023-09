Mali: la rébellion séparatiste dit avoir infligé de lourdes pertes à l'armée

Les affirmations des rebelles et de tous les protagonistes des combats sont difficilement vérifiables dans ces zones reculées. L'accès à des sources indépendantes dans un contexte d'hostilités et de régime militaire est compliqué.

Les rebelles ont dit avoir dénombré 98 corps de soldats, dans un premier communiqué. Puis ils ont fait état de 81 soldats tués, dans un second communiqué publié plus tard, également au nom du Cadre stratégique permanent, une structure de facto dominée par la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), alliance de groupes séparatistes à dominante touareg.

L'attaque de Dioura est la plus au sud par rapport au champ d'action de la CMA depuis que cette dernière a repris les armes.

Le nord du Mali est le théâtre depuis fin août d'une reprise des hostilités de la part de la CMA et d'une intensification des attaques djihadistes contre l'armée malienne. Des opérations ont visé plusieurs positions de l'armée depuis lors.

L'armée malienne s'est contentée jusqu'alors de rapporter l'assaut contre son camp jeudi, sans plus de précision, malgré la prolifération d'éléments et d'images sur les évènements de Dioura sur les réseaux sociaux.

Ce regain coïncide avec le retrait en cours de la mission de l'ONU, poussée vers la sortie par la junte au pouvoir depuis 2020.

Cette recrudescence se juxtapose aux violences toujours en cours dans le centre et à l'expansion djihadiste au nord et à l'est.