Mali: une vingtaine de civils tués par des hommes armés dans le centre

Samedi, "des jihadistes ont tiré sur les villageois à trois km de Diallassagou. Le bilan provisoire est de 18 morts et 21 blessés", a dit à l'AFP un habitant, dont le bilan et le récit ont été confirmés par deux autres villageois.

L'attaque a également été confirmée par une source policière et un élu local qui ont donné chacun un bilan de 19 morts et ont respectivement mis en cause des "terroristes" et des "hommes armés".

Un responsable du gouvernorat de Bandiagara a également affirmé dimanche à l'AFP que ce sont "19 déplacés paysans (qui) ont été tués par des hommes armés non formellement identifiés" dans ce village.

Il s'agit de la dernière attaque signalée au Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, plongé dans une crise multiforme depuis le déclenchement, en 2012, d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord. Des militaires y ont pris le pouvoir par un coup d'État en 2020 et ont rompu leur partenariat militaire avec la France, ex-puissance coloniale, pour se tourner vers la Russie.