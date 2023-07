Manifestation au Canada après le meurtre d'un dirigeant sikh

Ils accusent le gouvernement indien d'être responsable de l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar, président d'un temple sikh et militant pour la création d'un État sikh indépendant qui deviendrait le Khalistan.

"Quand une agence et le régime indiens commettent un crime, les responsables doivent rendre des comptes", a expliqué à l'AFP Kuljeet Sing, porte-parole de "Sikhs for Justice", une organisation établie aux États-Unis et à l'origine de ce rassemblement.