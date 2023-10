Manifestation de soutien à Gaza en Cisjordanie occupée

Au pouvoir en Cisjordanie, l'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas n'exerce aucun contrôle sur la bande de Gaza d'où il a été délogé en 2007 par le Hamas, après quelques jours d'affrontements armés fratricides.

Plus de 7.300 personnes, selon le Hamas, en majorité des civils dont plus de 3.000 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza par les bombardements israéliens menés en représailles à l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, la plus meurtrière de l'histoire sur le sol d'Israël.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, selon les autorités, dont une large majorité de civils tués par les commandos du Hamas le jour de l'attaque.