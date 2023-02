Manifestation devant le Parlement israélien contre la réforme de la justice

Brandissant des pancartes comme "Sauvons la démocratie israélienne", les manifestants crient leur mécontentement alors que la Commission des lois a commencé à voter certaines dispositions de ce texte présenté par le gouvernement du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, ouvrant la voie à un vote en première lecture.

Les organisateurs du mouvement de contestation considèrent que cette réforme met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël et ils ont appelé à une grève nationale lundi.

Le projet politique vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats et limiterait considérablement la capacité de la Cour suprême à invalider des lois et des décisions du gouvernement. Une clause "dérogatoire" permettrait ainsi au Parlement d'annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême, que Benjamin Netanyahu et ses alliés estiment politisée. Le Premier ministre est lui-même jugé pour corruption dans plusieurs affaires. Si elle était adoptée, la réforme pourrait être utilisée pour casser une éventuelle condamnation, avancent ses détracteurs.

Dimanche soir, le président israélien Isaac Herzog s'est adressé à la nation dans un discours télévisé et a appelé au dialogue pour mettre fin à la "polarisation" qui divise selon lui le pays. "Il est possible de parvenir à un consensus", a-t-il déclaré proposant de suspendre le processus législatif en cours afin de mener des discussions entre les différentes parties.