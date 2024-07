Manifestations en Ouganda: la police massivement déployée à Kampala, des meneurs arrêtés

Les organisateurs de ces manifestations pour dénoncer la corruption et inspirées par le soulèvement de la jeunesse au Kenya, ont annoncé vouloir marcher en direction du Parlement, dont les alentours ont été bouclés par les forces de l'ordre.

De petits groupes de jeunes en Ouganda ont bravé mardi une interdiction de manifester malgré de nombreux barrages de la police anti-émeute massivement déployée dans la capitale Kampala et l'arrestation de plusieurs figures du mouvement selon un de leurs avocats.

Trois figures du mouvement, George Victor Otieno, Kennedy Ndyamuhaki et Praise Aloikin Opoloje, "ont été arrêtés alors qu'ils marchaient vers le Parlement et emmenés dans un lieu inconnu par la police", a déclaré à l'AFP un de leurs avocats, Ashraf Kwezi, poursuivant que "c'est le prix que nous sommes prêts à payer et nous ne nous arrêtons pas".

Un peu plus tôt, plusieurs manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre, dont au moins deux qui criaient "La corruption doit cesser aujourd'hui", a constaté un journaliste de l'AFP.

Plusieurs manifestants ont également crié "Anita must go" (Anita doit partir), en référence à Anita Among, la présidente du Parlement.