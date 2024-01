Manifestations massives au Yémen après l'attaque de bastions houthis

Au Yémen, des milliers de personnes sont descendues dans la rue vendredi pour protester contre les attaques menées par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les bastions houthis. "Nous ne nous laisserons pas décourager, même s'il y a une grande guerre mondiale", ont déclaré les manifestants.

Les Houthis sont un groupe rebelle qui se considèrent comme les descendants directs du prophète Mahomet. Il y a une dizaine d'années, ils se sont emparés de la capitale Sanaa et d'autres régions du Yémen, provoquant une guerre civile qui a plongé le pays dans une crise humanitaire majeure. Les Houthis sont soutenus par l'Iran et sont, avec le Hamas et le Hezbollah, un ennemi majeur d'Israël.