Manifestations violentes au Bangladesh : au moins 55 morts

Des heurts de plus en plus violents entre opposants à la Première ministre bangladaise Sheikh Hasina, forces de l'ordre et partisans du parti au pouvoir ont fait au moins 55 morts dimanche au Bangladesh, selon un nouveau bilan de la police et des hôpitaux.

Plus tôt dans la journée, des milliers de Bangladais s'étaient rassemblés sur une place de Dacca pour exiger la démission de Mme Hasina, après plus d'un mois de contestation initialement dirigée contre des quotas d'emploi dans la fonction publique.

Ils répondaient à l'appel d'une coalition étudiante, Students Against Discrimination, qui avait exhorté la veille à la désobéissance civile.

"Il y a eu des affrontements entre des étudiants et des hommes du parti au pouvoir", a déclaré à l'AFP l'inspecteur de police Al Helal.

Des décès ont été signalés à Dacca et dans les districts de Bogra, Pabna et Rangpur, dans le nord du pays, ainsi qu'à Magura dans l'ouest, à Comilla dans l'est, et à Barisal et Feni dans le sud.