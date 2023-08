Manille "pas au courant" d'un accord avec Pékin sur un récif disputé

Alors que les tensions grimpent dans la zone ces derniers jours, la Chine a exhorté mardi les Philippines à retirer le BRP Sierra Madre, un navire datant de la Deuxième guerre mondiale qu'elles ont fait échouer en 1999 sur le récif de Second Thomas. Manille voulait ainsi y affirmer ses prétentions de souveraineté face à Pékin après l'occupation du récif Mischief voisin par la Chine au milieu des années 1990.

"Mais 24 ans ont passé. Non seulement les Philippines ne l'ont pas enlevé, mais elles tentent en plus de le réparer et de le consolider, à grande échelle, afin de concrétiser leur occupation permanente de Ren'ai", avait poursuivi le ministère en utilisant le nom chinois du récif.

"Je ne suis pas au courant d'un quelconque accord selon lequel les Philippines devraient enlever de leur propre territoire leur propre bateau, le BRP Sierra Madre, du récif Ayungin", a martelé M. Marcos en utilisant le nom philippin du récif.

Les Philippines accusent les garde-côtes chinois d'avoir tiré samedi dernier au canon à eau contre des navires philippins transportant du matériel pour son personnel militaire déployé sur Second Thomas.