Manille veut lancer "très vite" des négociations sur un accord de libre-échange avec l'UE

"Ce que nous visons réellement, c'est une plus grande résilience économique", a déclaré le ministre, soulignant l'importance de pouvoir s'adapter aux "changements soudains", qu'ils soient d'origine humaine ou naturelle.

Selon lui, "une plus grande sécurité économique et une plus grande résilience économique contribuent" à la "sécurité nationale".

L'UE et les Philippines chercheront notamment à renforcer leur coopération dans le domaine des minéraux essentiels, a déclaré le ministre, en utilisant les chaînes d'approvisionnement existantes tout en accroissant l'activité de transformation aux Philippines.