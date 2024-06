Marche des fiertés LGBT+: plus de 100.000 participants à Mexico, une ministre limogée au Costa Rica

La marche des fiertés LGBT+ de Mexico a réuni samedi plus de 100.000 personnes venues réclamer l'égalité des droits, tout comme prévoient de le faire d'autres manifestants dimanche, plus au sud; au Costa Rica, où la ministre de la Culture a été limogée pour avoir soutenu l'initiative.

"Assez de la discrimination!", "Plus de crimes haineux!", "Liberté sexuelle!", ont entonné jusqu'à la tombée de la nuit les participants, plus de 100.000 selon les organisateurs et la police.

"Je marche pour que demain nous n'ayons plus à nous cacher (...) pour que les enfants ne soient plus victimes de harcèlement comme j'en ai souffert", a déclaré à l'AFP Roberto Arellano, 28 ans.

"Nous ne sommes pas des criminels", a-t-il ajouté.

Aux cris de "Justice!", des manifestants regroupés sous le nom de Bloc dissident ont défilé avec un cercueil blanc symbolisant les personnes LGBT+ tuées à travers le Mexique.