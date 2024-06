Marche des fiertés LGBTQ+: des milliers de personnes à Paris contre la transphobie

Organisée à la veille du premier tour des élections législatives anticipées pour lesquelles le parti d'extrême droite RN part favori, la marche des fiertés est également l'occasion de slogans ou prises de parole politiques visant toutes les personnalités ou partis accusés d'être opposés aux droits des LGBTQ+.

"La +pride+, c'est la fête, mais avant la fête c'est l'émeute, la colère, dans un contexte social et politique très grave", a lancé Mimi, coprésidente de l'association de soutien aux personnes trans Acceptess-T.

Lily et Noah, deux sœurs de 16 et 20 ans qui sont venues de Normandie pour la marche, préfèrent rester anonymes car leur mère est inquiète: "Dans notre petite ville, s'afficher lesbienne c'est difficile, ici on se sent entourées et en sécurité. C'est notre première marche, on veut revendiquer nos droits qui sont menacés."