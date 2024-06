Mark Rutte se dit "honoré" de succéder à Jens Stoltenberg à la tête de l'Otan

"C'est un immense honneur d'être nommé secrétaire général de l'Otan. L'Alliance est, et reste, la pierre angulaire de notre sécurité commune. Diriger cette organisation est une responsabilité que je ne prends pas à la légère. Je remercie tous les Alliés d'avoir placé leur confiance en ma personne", a affirmé M. Rutte sur le réseau social X mercredi. "Je me réjouis de commencer à travailler en octobre, avec beaucoup d'énergie, en tant que successeur de Jens Stoltenberg, qui a dirigé l'OTAN de manière remarquable pendant dix ans et pour qui j'ai toujours eu une grande admiration", a-t-il poursuivi.

Le commandant des forces armées néerlandaises, le général Onno Eichelsheim, a quant à lui félicité Mark Rutte pour sa nomination à la tête de l'Otan. "L'unanimité, la flexibilité et la solidarité au sein de l'Alliance sont plus importantes que jamais en ce moment", a écrit M. Eichelsheim sur X.