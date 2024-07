Mauritanie: trois morts à la suite d'émeutes, sur fond de contestation post-électorale

La ville de Kaédi, dans la vallée du fleuve Sénégal, a été agitée dans la nuit de lundi à mardi par des actes de pillage et de vandalisme qui ont conduit les forces de sécurité à affronter les "émeutiers" et interpeller un certain nombre d'entre eux, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Deux des "émeutiers" sont décédés en détention, le troisième plus tard à l'hôpital, a-t-il ajouté.

Le ministère n'a fourni aucune autre précision sur les circonstances de ces décès. Il s'est contenté d'indiquer que les "émeutiers" avaient été placés en détention en fonction des circonstances du moment, à une heure tardive et avec un nombre élevé de manifestants.