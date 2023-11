Maxime Switek remplacera Bruce Toussaint à la matinale de BFMTV

Cette dernière laissera quant à elle sa place à Céline Pitelet aux manettes de "week-end direct" le vendredi, samedi et dimanche à partir de 22H00.

"BFMTV est décidément un vivier pour nos concurrents, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, les talents étant déjà là !", a-t-il ajouté.

De fait, la chaîne s'est fait voler plusieurs têtes d'affiches cette saison. Outre Bruce Toussaint, qui animera à partir de janvier une matinale inédite sur TF1, Jean-Baptiste Boursier et Aurélie Casse ont rejoint respectivement LCI et France Télévisions à la rentrée.

Si elle reste la chaîne d'information en continu la plus regardée de France, BFMTV fait face à une concurrence de plus en plus rude.