Message d'alerte sur les téléphones à Taïwan après le lancement d'un satellite chinois

Un message officiel d'alerte a été lancé mardi par la présidence taïwanaise sur les téléphones de l'île après le lancement d'un satellite par la Chine et quatre jours avant une élection présidentielle cruciale à Taïwan.

Interrogé lors d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu s'est voulu plus rassurant, disant que le lancement du satellite pouvait entraîner la chute de "débris" sur l'île.

"C'est pourquoi notre centre national d'alerte lance ce genre d'alerte, cela s'est déjà passé auparavant", a-t-il assuré.

"À plusieurs reprises, la Chine a fait voler ses satellites au-dessus de Taïwan et nous avons pu les détecter, et comprendre que ces fusées (assurant la mise en orbite du satellite, NDLR) volaient en fait très haut et qu'elles ne devraient pas causer de dégâts à Taïwan", a ajouté le ministre.