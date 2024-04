Meta demande à un juge américain de mettre fin à des poursuites pour pratique anticoncurrentielles

Meta, maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, a demandé vendredi à un juge fédéral de mettre fin aux poursuites lancées par l'autorité américaine de la concurrence contre le groupe et qui pourraient forcer ce dernier à céder Instagram et WhatsApp.

Les poursuites, lancées en décembre 2020 par la Federal Trade Commission (FTC), concernent les acquisitions par Meta de ce réseau social et de cette messagerie instantanée. Selon l'autorité, ces achats visaient à mettre fin à la concurrence sur le marché des réseaux sociaux.