Meta remporte une bataille dans ses efforts pour racheter une start-up de réalité virtuelle

Meta a reçu le feu vert d'un tribunal mercredi pour racheter la start-up de réalité virtuelle (VR) Within Unlimited, d'après l'agence de presse Bloomberg, mais l'autorité américaine de la concurrence (FTC), opposée à l'acquisition, pourrait faire appel de la décision.

L'agence fédérale avait lancé des poursuites contre Meta (Facebook, Instagram) fin juillet, estimant que l'opération était "illégale" parce qu'elle risquerait selon elle de limiter les choix pour le consommateur et de faire monter les prix, alors que le géant des réseaux sociaux est déjà un acteur dominant sur le marché de la VR.

Selon Bloomberg, un juge de San Jose (Californie), a rejeté la demande de la FTC de bloquer la transaction en attendant que l'affaire soit résolue.

Mais il a aussi imposé à Meta d'attendre une semaine avant de conclure l'opération, au cas où l'autorité fasse appel.

Fin 2021, alors que Facebook devenait Meta pour signaler un pivot vers le "métavers" (univers parallèle accessible notamment en réalité augmentée et virtuelle), le groupe californien avait passé un accord avec Within pour racheter la start-up et son application d'exercice physique en VR, Supernatural.

Elle est déjà utilisée par des milliers de personnes via les casques de VR de Meta.