Meta veut encourager la lutte transversale contre les menaces numériques

Baptisée "kill chain" (chaîne de frappe), cette approche consiste à identifier les points communs entre les techniques de ces différents acteurs malveillants et à encourager les autres plateformes, chercheurs et autorités à partager leurs informations.

Régulièrement accusé de ne pas lutter suffisamment contre la désinformation et d'autres fléaux numériques, Meta a mis en place des équipes spécialisées dans la cybersécurité et la détection préventive de ces menaces, avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

"Si on peut enseigner à quelqu'un comme identifier une fausse photo, il pourra ensuite les reconnaître facilement", et détecter très tôt des comportements inauthentiques, explique Ben Nimmo, le coauteur de cette "kill chain" et un des responsables de la cybersécurité au sein de Meta.

Le succès de cette approche va dépendre du degré de collaboration avec les différents partenaires.

Les acteurs malveillants, qui sont de plus en plus souvent des entreprises tierces payées par des commanditaires, "ne travaillent pas en silos, ils sont sur plusieurs plateformes à la fois. Donc nous devons refléter cette réalité, casser les silos et mettre en commun le plus d'informations possibles", souligne Ben Nimmo.