Meta veut rendre l'IA accessible au plus grand nombre

"La majorité de la population mondiale fera sa première expérience d'intelligence artificielle générative chez nous", assure Andrew Bosworth, directeur technologique de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), qui a pris du retard sur ses voisins de la Silicon Valley dans le déploiement de cette technologie.

Le géant des réseaux sociaux a dévoilé mercredi des chatbots dotés de personnalités et des outils qui permettent de créer des images et du texte, et interagissent avec l'utilisateur en langage courant.