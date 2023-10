Mexique: 43 morts et 36 disparus après l'ouragan Otis, selon un nouveau bilan

L'ouragan Otis qui a dévasté le port touristique d'Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a fait 43 morts et 36 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan fourni dimanche par les autorités.

Le comptage des victimes a été lent après que l'ouragan a provoqué la coupure des télécommunications et de l'électricité, qui ont été progressivement rétablies au cours du week-end.

Les aides du gouvernement et des organisations privées ont commencé à être distribuées vendredi après-midi, après la réouverture de l'aéroport.

Arrivé mercredi matin classé dans la catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, l'ouragan Otis a provoqué d'importantes destructions à Acapulco, une ville de près de 780.000 habitants, où des magasins et des supermarchés ont par ailleurs été pillés dans l'attente des secours.

Le gouvernement fédéral a dénombré plus de 10.000 habitations ayant subi des dégâts plus ou moins graves dans cette station balnéaire qui vit essentiellement du tourisme, l'une des plus célèbres d'Amérique latine.